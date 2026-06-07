"Quando abbiamo venduto Gimenez al Milan abbiamo incassato un sacco di soldi, ma sapevamo che lo avremmo affrontato in Champions. Vincemmo all'andata ma al ritorno segnò dopo appena un minuto. In quel momento pensai: "Qui non promette bene". Alla fine siamo riusciti a pareggiare, così non solo abbiamo guadagnato i soldi della sua cessione, ma anche quelli del passaggio del turno. È un stato un piano geniale, ma per un'ora ho sudato freddo. Continuavo a ripetermi: "Se ne segna un altro sono spacciato". Alla fine è andata bene. A volte nella vita di vuole un po' di fortuna.
Alla fine, il Feyenoord l'ha scampata, strappando un pareggio che poi si è rivelato molto utile dato che gli olandesi sono volati agli ottavi di finale. Un doppio successo, sia economico che sportivo. Purtroppo l'avventura al Milan di Gimenez non sta andando secondo i piani, dato che nell'attuale stagione il bomber messicano non ha mai segnato. Che la vetrina mondiale possa metterlo in luce?
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