Il calcio, si sa, è fatto di grandissimi intrecci scritti e dettati dal destino, ma quello che è stato raccontato da Dennis Te Kloese ha veramente dell'incredibile. Intervenuto ai microfoni del podcast 'Vamos Network', l'ex CEO del Feyenoord è tornato a parlare della maxi operazione che nel gennaio 2025 ha portato Santiago Gimenez al Milan.