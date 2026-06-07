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Feyenoord, l’ex CEO Kloese confessa: “Gimenez al Milan? Incassati tanti soldi”

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Intervenuto al podcast 'Vamos Network', l'ex CEO del Feyenoord Kloese ha parlato della cessione al Milan di Gimenez...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il calcio, si sa, è fatto di grandissimi intrecci scritti e dettati dal destino, ma quello che è stato raccontato da Dennis Te Kloese ha veramente dell'incredibile. Intervenuto ai microfoni del podcast 'Vamos Network', l'ex CEO del Feyenoord è tornato a parlare della maxi operazione che nel gennaio 2025 ha portato Santiago Gimenez al Milan.

Milan, senti Kloese: "Incassati un sacco di soldi con Gimenez"

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Una cessione molto onerosa per il club olandese, che però ha rischiato di trasformarsi in un vero e proprio autogol quando, al sorteggio dei playoff di Champions League, ha messo di fronte agli olandesi proprio il Milan. L'ex CEO ha svelato con grande franchezza le emozioni vissute durante quella partita, confessando di aver avuto paura del 'gol dell'ex':

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"Quando abbiamo venduto Gimenez al Milan abbiamo incassato un sacco di soldi, ma sapevamo che lo avremmo affrontato in Champions. Vincemmo all'andata ma al ritorno segnò dopo appena un minuto. In quel momento pensai: "Qui non promette bene". Alla fine siamo riusciti a pareggiare, così non solo abbiamo guadagnato i soldi della sua cessione, ma anche quelli del passaggio del turno. È un stato un piano geniale, ma per un'ora ho sudato freddo. Continuavo a ripetermi: "Se ne segna un altro sono spacciato". Alla fine è andata bene. A volte nella vita di vuole un po' di fortuna.

Alla fine, il Feyenoord l'ha scampata, strappando un pareggio che poi si è rivelato molto utile dato che gli olandesi sono volati agli ottavi di finale. Un doppio successo, sia economico che sportivo. Purtroppo l'avventura al Milan di Gimenez non sta andando secondo i piani, dato che nell'attuale stagione il bomber messicano non ha mai segnato. Che la vetrina mondiale possa metterlo in luce?

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