"Me lo stavo mangiando": la 'furia' di Gattuso contro Pato. L'aneddoto sul Milan

Dai capelli tirati a Milanello all'aneddoto sul campo a Verona. Le confessioni di Ringhio e del brasiliano al Festival di Trento
Pato rivela: "Cardinale voleva Endrick al Milan". Poi la confessione su Ancelotti oggi al Brasile
"Al Milan con Rino (Gattuso) era dura. C’era un tavolo di soli brasiliani, Gattuso ci diceva: ‘Ecco il resto del mondo’. Una volta feci un gesto mettendo con forza una cosa sul tavolo, lui mi prende per i capelli: ‘Devi avere rispetto’. Era bellissimo".
Scarica la nuova app Pianeta Milan
"Pato è arrivato giovane, per me era un calciatore incredibile, molto sfortunato a livello muscolare, andava troppo forte, non toccava per terra aveva picchi da 37-38 chilometri. Lui ha raccontato questa cosa dei capelli, ma io una volta mi arrabbiai di brutto. Giocavamo contro il Chievo a Verona, aveva perso 3-4 palloni in uscita si fermava, gli gridai addosso e lui mi disse di stare zitto con la mano. Sono andato e me lo stavo mangiando".
La leadership di Gattuso e i nuovi punti di riferimento rossoneriUn doppio aneddoto molto curioso che ci fa capire che tipo di tensione ci può essere durante una partita di Serie A e che tipo di leader caratteriale nello spogliatoio era Gennaro Gattuso in un Milan che era ricco di campioni e che aveva vinto tutto in Italia e in Europa.
Una figura come quella di Rino serve sempre in una grande squadra anche perché i giovani talenti possono imparare molto e crescere. Non è un caso che Gila (sempre al 'Festival dello Sport') abbia parlato dei leader rossoneri citando Gabbia, Maignan e Modric.
- Gli ultimi due sono calciatori super esperti e che conoscono benissimo le partite ad alto livello e la pressione che queste comportano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Boban: "Veleno sul Milan? Non ho capito cosa ho detto di speciale". Poi la critica ad Amorim
Rassegna stampa
Milan, tornano i big: il piano di Amorim per riabbracciare i Nazionali e i tre reduci da un lungo viaggio
Rassegna stampa
Milanello riapre i cancelli: la mossa tattica di Amorim che cambia il destino di due big
News Calciomercato
Il Milan può salvare la stella Endrick: l'intreccio di mercato che fa sognare Amorim
News Calciomercato
Milan, colpo a centrocampo: fari puntati sul gioiello del Brighton che incanta l'Europa
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti