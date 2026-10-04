"Me lo stavo mangiando": la 'furia' di Gattuso contro Pato. L'aneddoto sul Milan

Dai capelli tirati a Milanello all'aneddoto sul campo a Verona. Le confessioni di Ringhio e del brasiliano al Festival di Trento

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Alexandre Pato (ex attaccante AC Milan) ha parlato del tentativo di Gerry Cardinale per prendere Endrick dal Real Madrid nell'ultimo calciomercato estivo dal palco del 'Festival dello Sport' di Trento

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"Al Milan con Rino (Gattuso) era dura. C’era un tavolo di soli brasiliani, Gattuso ci diceva: ‘Ecco il resto del mondo’. Una volta feci un gesto mettendo con forza una cosa sul tavolo, lui mi prende per i capelli: ‘Devi avere rispetto’. Era bellissimo".

Questo il racconto di Pato durante il suo intervento a 'Il Festival dello Sport' di Trento. Durante lo stesso evento, anche l'attuale allenatore della Lazio ha rivelato un aneddoto tra lui e l'ex attaccante brasiliano. Ecco di che si tratta:

"Pato è arrivato giovane, per me era un calciatore incredibile, molto sfortunato a livello muscolare, andava troppo forte, non toccava per terra aveva picchi da 37-38 chilometri. Lui ha raccontato questa cosa dei capelli, ma io una volta mi arrabbiai di brutto. Giocavamo contro il Chievo a Verona, aveva perso 3-4 palloni in uscita si fermava, gli gridai addosso e lui mi disse di stare zitto con la mano. Sono andato e me lo stavo mangiando".
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La leadership di Gattuso e i nuovi punti di riferimento rossoneri

Un doppio aneddoto molto curioso che ci fa capire che tipo di tensione ci può essere durante una partita di Serie A e che tipo di leader caratteriale nello spogliatoio era Gennaro Gattuso in un Milan che era ricco di campioni e che aveva vinto tutto in Italia e in Europa.

Una figura come quella di Rino serve sempre in una grande squadra anche perché i giovani talenti possono imparare molto e crescere. Non è un caso che Gila (sempre al 'Festival dello Sport') abbia parlato dei leader rossoneri citando Gabbia, Maignan e Modric.

  • Gli ultimi due sono calciatori super esperti e che conoscono benissimo le partite ad alto livello e la pressione che queste comportano.

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