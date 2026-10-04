"Me lo stavo mangiando": la 'furia' di Gattuso contro Pato. L'aneddoto sul Milan

"Al Milan con Rino (Gattuso) era dura. C’era un tavolo di soli brasiliani, Gattuso ci diceva: ‘Ecco il resto del mondo’. Una volta feci un gesto mettendo con forza una cosa sul tavolo, lui mi prende per i capelli: ‘Devi avere rispetto’. Era bellissimo".

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"Pato è arrivato giovane, per me era un calciatore incredibile, molto sfortunato a livello muscolare, andava troppo forte, non toccava per terra aveva picchi da 37-38 chilometri. Lui ha raccontato questa cosa dei capelli, ma io una volta mi arrabbiai di brutto. Giocavamo contro il Chievo a Verona, aveva perso 3-4 palloni in uscita si fermava, gli gridai addosso e lui mi disse di stare zitto con la mano. Sono andato e me lo stavo mangiando".

La leadership di Gattuso e i nuovi punti di riferimento rossoneri

Questo il racconto di Pato durante il suo intervento a 'Il Festival dello Sport' di Trento. Durante lo stesso evento, anche l'attuale allenatore della Lazio ha rivelato un aneddoto tra lui e l'ex attaccante brasiliano. Ecco di che si tratta:Un doppio aneddoto molto curioso che ci fa capire che tipo di tensione ci può essere durante una partita di Serie A e che tipo di leader caratteriale nello spogliatoio erain un Milan che era ricco di campioni e che aveva vinto tutto in Italia e in Europa.

Una figura come quella di Rino serve sempre in una grande squadra anche perché i giovani talenti possono imparare molto e crescere. Non è un caso che Gila (sempre al 'Festival dello Sport') abbia parlato dei leader rossoneri citando Gabbia, Maignan e Modric.