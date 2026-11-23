Intervenuta ai microfoni del club nel post partita, Christy Grimshaw, calciatrice del Milan Femminile, ha voluto commentare la prestazione della squadra
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Il Milan Femminile ritrova la vittoria in campionato dopo diverso tempo. Le rossonere di Bakker hanno superato il Sassuolo per 3-2 nel match valido per l'ottava giornata di Serie A. Tar le grandissime protagoniste del match c'è sicuramente Christy Grimshaw, autrice di una splendida doppietta.
Milan Femminile, le parole di GrimshawAl termine del match, la calciatrice rossonera ha voluto commentare la prestazione della squadra, sottolineando l'importanza dei 3 punti conquistati dopo un periodo piuttosto complicato.
«Ci serviva questa vittoria. Venivamo da un momento difficile in cui meritavamo di più, oggi dovevamo fare tre punti e ce li siamo presi."
Grimshaw ha poi voluto analizzare anche quelli che sono gli aspetti da migliorare, soffermandosi in modo particolare sulla fase difensiva e sui due gol concessi alle avversarie neroverdi:
Stiamo lavorando tanto sulla fase difensiva, sarebbe stato meglio non subire quei due gol; nel secondo tempo, però, dovevamo uscire convinte dagli spogliatoi e l’abbiamo fatto, non subendo l’iniziativa del Sassuolo e anzi sfiorando il quarto gol»
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