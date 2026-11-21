Il Milan rischia di dover affrontare una concorrente in più nella corsa a Nicolò Tresoldi. Il Bayern Monaco, già da tempo sulle tracce del giovane attaccante, potrebbe infatti accelerare i piani di mercato dopo il grave infortunio di Harry Kane. La necessità di trovare un sostituto a gennaio rischia di cambiare tutti i possibili scenari e complicare la strada del Milan, che considera il giovane centravanti uno dei principali obiettivi per il futuro.

Milan, le ultime su Tresoldi

Una situazione che non farà piacere a. L'infortunio di Kane ha inevitabilmente cambiato quelle che sono le priorità in casa dell'attaccante inglese è stato operato nella notte dopo il problema accusato in Bundesliga contro il Colonia. La diagnosi ha evidenziato la rottura dele, secondo varie iscrizioni provenienti dalla Germania, i tempi di recupero potrebbero essere di almeno tre mesi.

Un'assenza molto importante per la formazione di Company, che è già alle prese con diversi infortuni: Olise è uscito dallo stadio in stampelle dopo una contusione al piede, mentre Musiala è tornato in campo al 77esimo dopo un periodo di stop.

Il Bayern ha quindi la necessità di intervenire sul mercato per garantire un'alternativa a Kane. Il calendario infatti non concede moltissimo tempo: dopo le ultime gare in campionato prima della pausa, la Bundesliga ripartirà l'8 gennaio. A questo si aggiungono ovviamente gli impegni in Champions League.

Tresoldi piace, ma...

è un profilo che piace molto particolarmente ai bavaresi: già nelle scorse settimane il club tedesco aveva valutato il possibile investimento, con l'idea di programmare un'operazione per la stagione 27-28. L'infortunio dell'inglese, però, potrebbe anticipare i tempi già a gennaio.

Il Bayern, infatti, ha le risorse economiche necessarie e potrebbe affondare il colpo subito, soprattutto mettendo sul tavolo un progetto sportivo e appeal internazionale che difficilmente sono trascurabili. Il Bruges, intanto continua a fare muro: lo scorso agosto avrebbe già respinto offerte comprese tra i 35 e 40 milioni di euro, e valuta Tresoldi almeno 60.

La pista che porta a Tresoldi, però, non è l'unica valutata dai tedeschi: sul taccuino c'è anche Ricardo Pepi del PSV e Igor Thiago, centravanti del Brentford.