Fedele difende Lukaku: “E’ fondamentale per il Napoli. Gimenez al Milan ha fatto…”

Romelu Lukaku continua a far discutere, ma c’è chi non ha dubbi sul suo valore. Tra i suoi più convinti sostenitori c’è Enrico Fedele , che ha difeso a spada tratta l’attaccante belga, sottolineandone le qualità e l’importanza nello schema di Antonio Conte . Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Fedele ha ribadito tutta la sua stima per il numero 11 azzurro, elogiando il contributo che Lukaku è in grado di offrire alla squadra:

Lukaku non segna da tanto? Anche Lautaro è così, in questo periodo. Il Napoli ha cambiato gioco e filosofia. Ditemi voi, dopo Osimhen, quale goleador è così forte? Avete visto Gimenez al Milan: ha fatto un paio di gol. In Serie A è difficile. Non è il Lukaku giovane di un tempo, ma è in media con le ultime due stagioni: alla Roma, un anno fa, fece 13 gol. Metterlo in discussione mi sembra veramente una bestemmia. Non è il Lukaku di una volta".