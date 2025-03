Fabregas sulla delusione contro il Milan: “Potevamo vincere, bisogna trovare stabilità”

“Problemi con chi entra? La cosa più importante è che chi entra lo faccia con la stessa intensità di chi esce, io ho la fiducia assoluta che questo succeda. Ora abbiamo giocatori che possono entrare con qualità, c’è un livello importante. Chi entra lo faccia arrabbiato per dimostrare che ho sbagliato. Noi spendiamo tante energie, è vero, ma le altre, specialmente le grandi, mettono dentro Abraham e Joao Felix, vuol dire che devi mantenere lo spirito per 90′. Dobbiamo trovare stabilità, però ho riguardato varie volte le partite con la Roma e con il Milan e sono partite che si potevano vincere. Per dove siamo adesso non possiamo fare molto meglio di quello che abbiamo fatto a livello generale a San Siro”. LEGGI ANCHE: Milan, Paratici a Milano! Accordo a un passo? E occhio a De Zerbi>>>