Il Milan potrebbe essere vicino al suo nuovo direttore sportivo e sembrerebbe già essere chiaro il nome. Come avevamo anticipato giorni fa (leggi qui), Fabio Paratici era in netta risalita nelle gerarchie di Giorgio Furlani dopo il viaggio dell'ad rossonero negli Stati Uniti per incontrare Gerry Cardinale. Ora, secondo gli ultimi rumors, potremmo essere molto vicini alla svolta definitiva. Ecco un video molto importante pubblicato da QSVS sul social X.