Fabiani: “Lazio in ottima posizione. Milan rinforzato ma noi guardiamo in casa nostra”

“NON SI PUÒ GIUDICARE IN POCHI MESI, IL PROGETTO È TRIENNALE”

Fabiani ha ribadito che il progetto biancoceleste va valutato nel lungo periodo: “Siamo alla 23ª giornata e ci troviamo in un’ottima posizione. Abbiamo iniziato un ciclo triennale e non si può giudicare in pochi mesi, ma almeno nell’arco di tre anni. Oggi siamo soddisfatti delle scelte fatte, non erano semplici ma stanno dando risultati. Speriamo che questa prima parte di stagione confermi quanto di buono abbiamo fatto finora.”