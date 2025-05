Nicola Ventola , ex calciatore nerazzurro, qualche tempo fa in una diretta su 'Twitch' ha rilasciato alcune dichiarazioni raccontando un aneddoto che lo lega a Clarence Seedorf , ex giocatore del Milan , ritornato virale negli ultimi giorni. Ecco, dunque, le sue parole.

Ex Milan, Seedorf e la pianola di Ventola: "Voleva che gliela portassi di notte. Berlusconi ..."

"Era passato al Milan e mi chiamò verso l'una e mezza di notte dopo un anno che non lo sentivo più. Sapete che lui abitava a Cernobbio e gli piaceva cantare. Rispondo e lui mi dice: "Nic ma ce l'hai ancora la pianola? Quella che tiravi fuori per le feste. Gli ho risposto che l'avevo ancora e lui mi ha chiesto di portargliela a casa di notte. Considerate che io stavo al centro di Milano. Gli ho replicato 'Ma stai scherzando? Ma stai bene?'. Alla fine gliel'ho data il giorno dopo. Vedevo Berlusconi festeggiare i campionati, le Champions League e quella era la mia pianola. Non sapete che giro ha fatto? 10 anni me l'ha sequestrata, me l'ha ridata dopo che non ha vinto più niente. Ma vi rendete conto? La mia pianola è stata a tutte le feste del Milan. Questo è uno degli aneddoti più divertenti su Clarence".