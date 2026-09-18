L'esordio di Mark Van Bommel nel sulla panchina della nazionale belga fa già molto discutere. Il nuovo commissario tecnico della nazionale, subentrato dopo l'addio di Rudi Garcia per guidare la squadra nel prossimo ciclo di Nations League, ha diramato la sua prima lista ufficiale dei convocati, lasciando fuori a sorpresa Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan. Una scelta che ha destato molto scalpore, considerando la presenza costante dell'esterno nelle precedenti chiamate.

Milan, Van Bommel spegne subito le chiacchiere

«Il fatto che non abbia convocato Alexis al momento, non significa che non lo chiamerò mai. Ci sono tanti altri giocatori li davanti. Ci siamo sentiti al telefono giusto ieri sera, non c’è alcun problema tra me e lui».

Durante la conferenza stampa di presentazione, il tecnico olandese ha voluto subito chiarire la situazione spegnendo sul nascere qualsiasi voce legata a possibili vari attriti con il classe '99 rossonero. Van Bommel infatti, ha voluto spiegare con molta trasparenza le motivazioni legate alla sua esclusione dicendo che sia una scelta temporanea:

Mentre il calciatore rossonero rimarrà a Milanello in questo primo turno di stop, il nuovo ciclo guidato dall'ex centrocampista rossonero sulla panchina del Belgio sarà molto difficile: i diavoli rossi infatti affronteranno Italia Francia e Turchia.