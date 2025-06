Ex Milan, Tonali: “Tornare in Italia? Ho fatto pensieri, ma sono felice”

"È passato tanto tempo dalla mia prima volta in Azzurro, quasi 7 anni e nel calcio è davvero molto". Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan ora al Newcastle, ha parlato prima di Norvegia-Italia a Sky Sport. Parole anche sul futuro: "Sicuramente sono cresciuto dentro e fuori dal campo, ma sono cambiato anche in Nazionale. La prima volta era difficile, c'erano tantissimi campioni ed ero un po' a disagio con me stesso in quella squadra, me lo ricordo bene ed è anche difficile dimenticarlo. Cercherò di portare quelle emozioni anche domani perché è ciò che dobbiamo portare sempre in campo".