Il piano di rinnovamento avvisto da Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan ora Commissario Tecnico del Brasile, continua a creare moltissime polemiche. La decisione del ct di avviare una profonda rivoluzione generazionale all'interno della rosa ha fatto alzare diversi pensieri, tra cui quello di Thiago Silva, ex calciatore del Milan.

Milan, Thiago Silva contro Ancelotti

"Non si può semplicemente scartare chi ha 31, 32 o 33 anni solo per una questione d'età. Io stesso sono arrivato a sfiorare i Mondiali a 41 anni. Non puoi mandare via tutti dall'oggi al domani per inserire subito dei volti nuovi. Nella Seleçao il processo deve essere graduale: qui non siamo in un club e l'approccio europeo non funziona. Serve tempo, ma soprattutto servono i risultati"

L'ed difensore rossonero, oggi un vero e proprio pilastro della. non ha nascosto le sue fortissime perplessità ai microfoni di Radio Tupi, scagliandosi apertamente contro le scelte tattiche, tecniche e societarie fatte da Ancelotti.

Le dichiarazione di Thiago Silva riaccendo così i riflettori attorno ad un dibattito molto delicato: per l'allenatore italiano, uno dei più vincenti della storia del calcio Mondiale, la sfida non sarà solo tattica, ma consisterà soprattutto nel trovale la giusta sintesi tra la sua linea verde di pensiero e la passione storica di un paese che esige risultati immediati, soprattutto dopo la 'figura' dell'ultimo Mondiale.