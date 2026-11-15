Una serata fatta di ricordo, di emozioni e di passione. Mauro Tassotti, storico ex calciatore del Milan, è stato tra gli opimi dell'evento organizzato dal Milan Club Orgoglio Rossonero. un'occasione speciale fatta per ritrovare delle vecchie glorie rossonere.

Milan, le parole di Tassotti

"Mi vedo con Ancelotti? È passato tanto tempo, se capita, ma ormai capita raramente di vedersi perché lui è dall'altra parte del mondo."

A margine della serata,è intervenuto ai microfoni di Sportitalia, concedendosi una riflessione sul Milan attuale, tornando anche su alcuni dei protagonisti che hanno accompagnato le sue esperienze in rossonero. tra questi, spicca anche Carlo Ancelotti, con cui ha condiviso prima lo spogliatoio da calciatore e poi da allenatore, facendo il vice in panchina.

L'ex difensore ha poi voluto sottolineare come gli incontri con i vecchi compagni rappresentino sempre un'opportunità per riassaporare le emozioni di un'epoca ormai lontana:

"E' chiaro che quando ci si vede, come questa sera con vecchi compagni, poi si ricordano i tempi che furono."

In chiusura, Tassotti ha voluto spendere anche alcune parole sul presente dei rossoneri. Attualmente, il Milan di Amorim si trova al 4 posto, a solamente 4 punti dall'Inter (posizionata al secondo). L'ex calciatore rossonero, inoltre, ha voluto anche riferire di smettere di pensare al passato e di focalizzarsi sul presente:

Non possiamo vivere soltanto del passato, abbiamo bisogno del presente del Milan, insomma, che come abbiamo detto in campionato sta facendo bene e che in coppa lo stiamo aspettando"

I suoi anni al Milan

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, però, il suo percorso all'interno del mondo Milan non finì. Tassotti rimase in rossonero ricoprendo diversi ruoli: allenatore e dirigente fino al 2016, per un totale di ben 36 anni consecutivi passati al Milan, un vero e proprio record.

Nei suoi anni in rossonero, Tassotti ha conquistato: