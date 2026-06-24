Incredibile in Serie C: Ronaldinho, ex Milan, approda al Ravenna, ecco le sue prime parole ufficiali
Assist di Ronaldinho, gol di Adriano: il Brasile dei sogni torna in campo 20 anni dopo
Il calcio romantico regala a tutti gli appassionati un'altra bellissima pagina di storia. Quella che sembrava una suggestione di mercato incredibile e impossibile, si è trasformata in realtà: Ronaldinho, ex calciatore del Milan, torna a giocare in Italia. L'ex fuoriclasse rossonero, ritiratosi nel 2018, approderà al Ravenna, in Serie C.
Ex Milan, Ronaldinho torna a giocare: ecco doveSubito dopo la firma, Ronaldinho ha voluto rilasciare le sue prime dichiarazioni, mostrando lo stesso entusiasmo che lo ha accompagnato per più di 30 anni di carriera:
«Il calcio è sempre stata una ragione di felicità per me, da quando ero piccolo fino agli ultimi anni di carriera. Ora voglio portare questo stesso spirito a Ravenna. Penso che sia una cosa bellissima per noi, siamo qui per fare qualcosa di speciale. Io in campo fino a 50 anni? Perché no…».
La Serie C, dunque, si prepara ad accogliere uno dei talenti più puri della storia del calcio.
La parentesi al MilanL'esperienza rossonera di Ronaldinho inizia nel luglio del 2008, quando il club lo acquista per circa 22 milioni di euro. L'impatto è subito significativo: dopo un assist al debutto contro il Bologna, il brasiliano firma la sua prima rete contro l'Inter.Nonostante un'ottimo girone di andata, la seconda parte di stagione è più discontinua, con Ancelotti che impiegherà sempre di meno il brasiliano, portando il fantasista a chiudere la stagione con 10 gol in 36 presenze.
La seconda stagione, invece, si apre sotto i migliori auspici: nell'autunno del 2009 Ronaldinho riceve il Golden Foot e viene eletto miglior calciatore del decennio. Nel gennaio 2010, il brasiliano segna una splendida tripletta al Siena diventando anche il migliore uomo-assist del campionato.
Il rapporto con i rossoneri, però, inizia a deteriorarsi durante il corso della terza stagione. Con l'arrivo di Allegrinin panchina, lo spazio si riduce, costringendo il brasiliano a cambiare area a gennaio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA