M'Baye Niang, ex attaccante del Milan, parla della sua carriera nell'intervista concessa al quotidiano francese 'L'Équipe'
Adana, Balotelli e Niang si giocano un rigore a morra cinese | VIDEO
All'età di 31 anni, M'Baye Niang è ripartito dalla Francia dopo le esperienze tra Italia, Turchia e Marocco. Poche settimane fa, l'ex attaccante del Milan aveva risolto il proprio contratto con il Gençlerbirliği e grazie al suo status da svincolato ha firmato a parametro zero con il Dunkerque, club che attualmente milita in Ligue 2.
Ex Milan, le dichiarazioni di NiangNell'intervista rilasciata a 'L'Équipe', Niang ha tracciato un resoconto della sua carriera da calciatore professionista:
"Non ho alcun rimpianto, ho avuto la mia carriera e quanto successo mi ha solo aiutato a crescere come uomo. Ligue 2? Mi sono chiesto se potesse essere un’opzione e se potessi ancora dare qualcosa. Cercavo un progetto che mi permettesse ancora di divertirmi e trasmettere la mia esperienza. È sicuramente una sfida".
I numeri di Niang in TurchiaNella stagione 2025/2026 il Gençlerbirliği ha chiuso al 14° posto in classifica, a soli due punti dalla zona retrocessione. Nelle 27 presenze collezionate con il club di Ankara, l'ex attaccante del Milan ha collezionato 6 gol e 2 assist tra campionato e coppa nazionale. Un rendimento che non ha convinto il CT del Senegal Pape Thiaw a convocarlo per i Mondiali. Niang non fa più parte del gruppo dei 'Leoni' dal 2016 e anche l'ultima occasione di partecipare a una Coppa del Mondo è sfumata definitivamente .
L'avventura di Niang al MilanArrivato dal Caen nell'estate del 2012 per 3 milioni di euro, Niang ha diviso la sua esperienza al Milan in tre spezzoni. Nei primi 18 mesi in rossonero, il giocatore ha realizzato appena 1 gol e 2 assist in 32 partite, prima di partire in prestito nel gennaio del 2014 direzione Montpellier. La parentesi di sei mesi in Francia si rivela poco fortunata e il senegalese torna in Italia, ma il Milan lo gira nuovamente in prestito al Genoa dopo una prima parte di stagione poco convincente. La terza volta è quella buona. Niang torna in rossonero nell'estate del 2015 e colleziona 11 reti e 7 assist in 41 partite. Nell'estate del 2017 parte nuovamente in prestito, questa volta al Watford, prima della cessione a titolo definitivo al Torino dell'anno successivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Mercato Milan, anche i rossoneri su Bakola: Amorim stregato. Ecco chi è e quanto costa
Infortuni
Milan, infortunio Gabbia: ecco come sta, quando può rientrare e i piani in difesa | PM News
Editoriali e Analisi
Milan, ti manca la fame di chiudere le partite: anche Amorim lancia il campanello d'allarme
Ultime Notizie
Milan, tegola Gabbia: le soluzioni. Ramos nella bufera. Due gravi errori arbitrali contro il Diavolo
Editoriali e Analisi
Il Milan scopre un Moreira totale col Sassuolo, ma Amorim deve lavorare su un difetto
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti