All'età di 31 anni, M'Baye Niang è ripartito dalla Francia dopo le esperienze tra Italia, Turchia e Marocco. Poche settimane fa, l'ex attaccante del Milan aveva risolto il proprio contratto con il Gençlerbirliği e grazie al suo status da svincolato ha firmato a parametro zero con il Dunkerque, club che attualmente milita in Ligue 2.

Ex Milan, le dichiarazioni di Niang

"Non ho alcun rimpianto, ho avuto la mia carriera e quanto successo mi ha solo aiutato a crescere come uomo. Ligue 2? Mi sono chiesto se potesse essere un’opzione e se potessi ancora dare qualcosa. Cercavo un progetto che mi permettesse ancora di divertirmi e trasmettere la mia esperienza. È sicuramente una sfida".

I numeri di Niang in Turchia

L'avventura di Niang al Milan

Nell'intervista rilasciata a 'L'Équipe',ha tracciato un resoconto della sua carriera da calciatore professionista:Nella stagione 2025/2026 ilha chiuso al, a soli due punti dalla zona retrocessione. Nelle 27 presenze collezionate con il club di Ankara, l'ex attaccante delha collezionatot tra campionato e coppa nazionale. Un rendimento che non ha convinto il CT del Senegal Pape Thiaw a convocarlo per i Mondiali.non fa più parte del gruppo dei 'Leoni' dal 2016 e anche l'ultima occasione di partecipare a una Coppa del Mondo è sfumata definitivamente .Arrivato dalnell'estate del 2012 per 3 milioni di euro,ha diviso la sua esperienza alin tre spezzoni. Nei primi 18 mesi in rossonero, il giocatore ha realizzato appenaprima di partire in prestito nel gennaio del 2014 direzione Montpellier. La parentesi di sei mesi in Francia si rivela poco fortunata e il senegalese torna in Italia, ma illo gira nuovamente in prestito aldopo una prima parte di stagione poco convincente. La terza volta è quella buona.torna in rossonero nell'estate del 2015 e collezionaNell'estate del 2017 parte nuovamente in prestito, questa volta al, prima della cessione a titolo definitivo aldell'anno successivo.