Ex Milan, Nesta su Maldini: 'Talento da vendere. Gli dicevo sempre...'

"Gli azzurri domani possono ribaltare il risultato". Così Alessandro Nesta , leggenda del Milan e allenatore del Monza, ha parlato a Sky Sport di Germania-Italia . Commento anche su Daniel Maldini , suo ex giocatore proprio al Monza: "La Germania è molto forte, ha dei grandi giocatori che a noi mancano ma noi siamo l’Italia . Ce la andiamo a giocare, la Germania con noi ha faticato sempre quindi speriamo di fare loro una sorpresa. Mi è piaciuto lo spirito che hanno avuto nella sfida d’andata, a me l’Italia piace per mentalità e idea di gioco. A questa Italia farebbe bene un giocatore che salti di più l’uomo , che le altre nazionali hanno e che a noi manca".

Ex Milan, Nesta esalta Maldini: "Ha grande potenziale. Se gli scatta il click..."

Nesta su Daniel Maldini: "È uno di questi giocatori che salta l'uomo, perché nelle gambe e nella testa ha talento da vendere anche se è giovane. Per me lui non si è espresso al 100%, ha un gran potenziale e se gli scatta il click fa la differenza. Quando era con me gli dicevo sempre di capire quanto è forte".