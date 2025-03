Milan Primavera, Dutu: “Il mio idolo è da sempre Nesta. Su Gabbia…”

Milan Primavera, Dutu: "Gabbia è quello che mi piace di più. Nesta un idolo"

"Il mio idolo è sempre stato Nesta. Infatti il trasferimento Lazio-Milan mi ha molto ricordato, poi giustamente magari è solo una casualità, però il mio idolo è lui. Adesso non ho un vero e proprio modello di ispirazione in questo momento, ma cerco di rubare l'occhio dai più grandi difensori. Ad esempio nel Real Madrid Rudiger o il nuovo Raul Asencio che si sta imponendo come giovane, un grande esempio. Ma anche in Italia, i ragazzi del Milan, ogni volta che ho la possibilità di allenarmi con loro cerco di apprendere il più possibile. In particolare? Mi piacciono tutti del reparto difensivo, ognuno giustamente ha caratteristiche diverse, forse quello che mi piace di più è Matteo Gabbia".