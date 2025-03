Germania-Italia, probabili formazioni: per Luciano Spalletti pronti qualche cambio. Possibile sorpresa Maldini in attacco e non solo

Emiliano Guadagnoli Redattore 22 marzo - 21:00

Germania-Italia, partita in programma domani domenica 23 marzo alle 20.45 allo stadio 'Westfalenstadion' di Dortmund. Gli Azzurri guidati da Luciano Spalletti scenderanno in campo per la gara valida per il ritorno dei quarti di Nations League. Una sfida non semplice visto il risultato dell'andata di San Siro. L'Italia era scesa in campo molto bene segnando subito con Tonali, salvo poi calare nella ripresa subendo la rimonta tedesca per il punteggio finale di 1-2. Ecco le probabili formazioni di Germania-Italia da Sky Sport.