Ex Milan, Messias spiazza: “Ho pensato di lasciare tutto quando …”

Junior Messias, ex calciatore del Milan oggi in forza al Genoa, ha rivelato di aver pensato di lasciare il calcio in passato

Fabio Barera Redattore 28 febbraio 2025 (modifica il 28 febbraio 2025 | 17:46)

Junior Messias, ex calciatore del Milan in forza al Genoa, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, rivelando di aver pensato di smettere di giocare in passato per dedicarsi ad una nuova vita. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.