Nemanja Matic , centrocampista del Lione , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista al collega Dimitrije Nisavic , per il portale serbo 'Meridian Sport', soffermandosi in modo particolare su Paulo Fonseca e Luka Jovic , rispettivamente ex tecnico del Milan ed attaccante rossonero. Ecco, dunque, un estratto delle sue dichiarazioni più interessanti.

Su Paulo Fonseca: "Fonseca ha una buona idea. Finora tutto sembra perfetto. Stiamo facendo progressi giorno dopo giorno. Il problema è che è sospeso per nove mesi, quindi non è in grado di guidare personalmente la squadra dalla panchina. Qualche giorno fa abbiamo parlato di Luka Jović. Era il suo allenatore al Milan e mi ha detto che Luka è un bravo ragazzo. Gliel'ho confermato, ovviamente. Jović è un uomo davvero meraviglioso e un grande giocatore. Ho un buon rapporto con Fonseca e spero che rimanga tale anche in futuro".