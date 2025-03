Kovacevic: “Jovic è importante per la Serbia. A differenza del Milan …”

Su Dusan Vlahovic: "Dušan Vlahović è uno dei migliori attaccanti europei! Lo dico sempre durante le interviste con i media italiani. Perché il suo ruolo è cambiato e perché il suo tempo di gioco è stato ridotto? Questa è sicuramente una domanda per la dirigenza del club e il precedente allenatore, Thiago Motta. Dušan è un guerriero instancabile. Merita sicuramente spazio. Dipende da lui se cambiare squadra o meno, ma sono sicuro che dimostrerà ovunque che tipo di giocatore è. Voglia e volontà non sono mai in discussione con Vlahović. Non gli importa del nome dell'avversario. Ha combattuto fino alla fine contro i danesi a Leskovac, così come ora nel duello con gli austriaci. Non c'è partita quando non dà il massimo. Sono molto contento che abbia segnato. Significherà sicuramente qualcosa per lui".