Leonardo: 'Milan senza Maldini vuoto e senza anima. Ma credo che ...'

Sulle difficoltà a farsi capire dai giocatori quando ha fatto l'allenatore: "Si, certe situazioni le ho vissute, anche se l’allenatore l’ho fatto poco. Ho cominciato col Milan in un momento particolare: Ricardo Kaká era stato venduto, Paolo Maldini aveva smesso. Insomma, parecchie novità. Iniziai l’annata senza vincere per 5-6 partite. Tutti mi invitavano a non condividere con i calciatori scelte o sistemi di gioco e io invece andavo in palestra e dicevo ... “giochiamo in modo spericolato e rischiamo“. In realtà i difensori non volevano (sorride, n.d.r.) ma col tempo digerirono l’idea. Vero, fu un azzardo, ma in tanti dicevano che il “4-2-fantasia“ era bello e divertente. Tutto cominciò nella terza partita di Champions a Madrid, avevamo schierato una squadra molto sbilanciata in avanti e vincemmo 3-2. Mai successo al 'Bernabéu' ...".