Calciomercato, Milan in corsa per il gran talento della Premier League

Sono giorni caldi, bollenti in casa Milan tanto sul fronte societario quanto su quello del calciomercato. Mentre, infatti, i rossoneri di Sérgio Conceição si accingono a tornare a Milanello, per riprendere la preparazione in vista della delicata trasferta di campionato al 'Maradona' contro il Napoli, al quarto piano di Via Aldo Rossi definiscono già le strategie per la stagione 2025-2026. C'è un Diavolo da rilanciare e tifosi (nuovamente) da soddisfare. PROSSIMA SCHEDA