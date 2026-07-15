Il Como continua a stupire e piazza un colpo di assoluta prospettiva che ha lasciato il Milan con l'amaro in bocca. Attraverso un comunicato ufficiale, il club comasco ha annunciato l'arrivo di Mattia Liberali, ex giocatore del Milan e considerato uno dei migliori prospetti del panorama calcistico italiano.

Ex Milan, Liberali al Como: il contratto e le prime parole

24 presenze

3 gol

4 assist

Il benvenuto di Fabregas e le parole del giovane

'Mattia è un calciatore creativo con eccellenti doti tecniche e sicurezza in fase di possesso. Lavora bene giocando negli spazi stretti, crea occasioni e contribuisce nell’ultimo terzo di campo. Crediamo che le sue qualità siano perfette per il nostro sistema, lavoreremo per far proseguire il suo percorso di crescita'.

Il trequartista classe 2007, cresciuto nel settore giovanile rossonero e reduce da una bellissima stagione in forza al, si lega al club biancoblu con un contratto quinquennale con scadenza a giugno 2031. Liberali si è messo in luce con la maglia del Catanzaro, dove ha mostrato tantissima tecnica e maturità calcistica. Il suo impatto, infatti, è stato clamoroso:Un fattore decisivo per l'approdo di Liberali sul lago di Como è stato, allenatore dei lariani, che ha accolto il giovane con tantissimo entusiasmo, esaltandone le caratteristiche tattiche e tecniche:

La felicità, però, è reciproca. Anche Liberali ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura sulle sponde del lago, sottolineando quanto la presenza di Fabregas abbia inciso sulla sua scelta:

'È una grande emozione poter iniziare il mio percorso al Como. Ho tanta voglia di crescere e migliorare e in questo ho trovato tanti punti in comune con il club. Inoltre ho parlato con il mister e la filosofia di gioco penso sia perfetta per me. Non vedo l'ora di scendere in campo al Sinigaglia e conoscere i tifosi'"

Il retroscena

Nelle scorse settimane, prima che il giovane accettasse la corte del Como, il Milan ha provato a riprendersi il suo gioiello. Ruben Amorim, infatti, avrebbe richiesto il giovane, con Cardinale che si è mosso in prima persona per provare a convincere il giovane.

Liberali però, nonostante un pressing asfissiante da parte dei rossoneri, ha preferito mantenere la parola data ai lariani, accettando così il trasferimento sul lago. Nulla da fare per il Milan.