Ormai non ci sono più dubbi: il futuro di Mattia Liberali sarà sul lago di Como. Il giovane trequartista classe 2007 ed ex Milan è ad un passo dal diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Como, chiudendo una delle trattative più affascinanti di questa sessione di mercato.

Ex Milan, liberali al Como: tutto fatto

Tutti i passaggi formali sono stati completati con successo. Nei giorni scorsi il fantasista ha sostenuto e superato le visite mediche a Monza mentre, nella giornata di oggi, ha firmato i documenti che lo legheranno al club lariano.

Il Como ha voluto blindare il ragazzo con un progetto a lungo termine: per Liberali è pronto un contratto di cinque anni, con scadenza fissata al 2031. Segnale di quanto Fàbregas punti sulle qualità del giovane ragazzo. L'operazione rappresenta anche un colpaccio di svelto tempismo sul mercato: il classe 2007 infatti, era stato corteggiato nuovamente dal Milan prima che il Como facesse l'accelerata definitiva.

Quando arriva l'ufficialità?

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoweb, l'annuncio ufficiale del trasferimento non arriverà oggi: nessun intoppo o retroscena. Il rinvio è dovuto esclusivamente a tempi burocratici legati allo scambio dei documenti. I tifosi del Como dovranno pazientare ancora poco: i comunicati ufficiali con le prime foto di rito sono attesi per la giornata di domani, o al massimo per giovedì.