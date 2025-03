"Ho litigato ai tempi della Serie C, non con Ibra. Se sei saggio, Zlatan lo lasci stare".

Sul futuro: "Dopo aver giocato e allenato, sento che la mia strada sia quella del manager. Mi piace il campo, ma anche gestire le risorse umane. Alla Sampdoria ho vissuto una esperienza formativa come dirigente. Il mio modello è Leonardo, mi ispiro a lui. Mi piacerebbe tornare nei club dove sono stato protagonista in campo. Intanto mi godo mia moglie e mio figlio di 10 anni, che gioca a calcio nell'Alcione e anche a tennis a livello agonistico. Mi piacerebbe vivere un'esperienza da missionario in Africa. Anche se in realtà l'Africa è ovunque, a partire dal nostro vicino di casa o di scrivania al lavoro. Bisogna sempre cercare di creare missioni nelle proprie città unendo le persone".