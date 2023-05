Milan, Legrottaglie: “Maldini e Massara devono avere lungimiranza”

Un pensiero sul Milan di oggi:“Maldini e Massara sono molto esperti, ne sanno forse anche più di qualcun altro. Noi possiamo solo sperare che loro abbiano sempre quella lungimiranza e quella saggezza nel fare le scelte, l’unico modo per fare risultati è riuscire a scegliere le persone giuste. Anche nel calcio sono importanti le persone, non solo il talento ma anche le persone. E di talento in giro ce n’è, credo che abbiano già fatto un ottimo lavoro. Quest’anno qualcosa non è andato come speravano e adesso va capito perché non è andata in quel modo lì, ma credo che ci stanno lavorando già da mesi. Bisogna prendere giocatori che portano qualità, esperienza e che strutturino il Milan in modo più competitivo in campionato, Champions e Coppa Italia”. LEGGI ANCHE: Milan, Massara punta un gioiello del Genoa >>>