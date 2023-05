Calciomercato Milan – Massara ci prova per un gioiello del Genoa | News

Ancora il campionato non è terminato e prima che si apra la sessione estiva di calciomercato c'è tempo, ma alcune società sono già al lavoro per cominciare al meglio la prossima stagione. Il Milan , ad esempio, secondo alcune indiscrezioni avrebbe già avviato i contatti per provare a portare in Italia Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea e Daichi Kamada dall' Eintracht Francoforte . Il primo andrebbe a rinforzare la mediana, che necessitava di un profilo di questo tipo dall'addio di Franck Kessié . Il secondo, invece, sarebbe un ottimo innesto per la trequarti.

Milan, per la trequarti spunta l'idea Gudmundsson

Proprio in questo ruolo, però, il Milan avrebbe un'altra idea di mercato, nonostante si dica che per Daichi Kamada ci sarebbe già un accordo. Come riferito da 'Primocanale', infatti, gli occhi di Frederic Massara e Paolo Maldini, sarebbero finiti su un gioiello del Genoa, club neopromosso in Serie A. Il ragazzo in questione è l'islandese Albert Gudmundsson, che è anche stato il capocannoniere dei rossoblù in questa stagione. L'unico scoglio da superare sarebbe non tanto la richiesta del Grifone, 10 milioni di euro, quanto la volontà da parte del club ligure di tenerselo stretto. LEGGI ANCHE: Milan, l'intervista completa di Paolo Maldini >>>