L'ex centrocampista del Milan Franck Kessié torna a parlare del presunto interesse della Juventus nei suoi confronti
Dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni, Franck Kessié è tornato a parlare di un possibile ritorno in Italia. Intercettato in zona mista dai colleghi di 'DAZN' al termine di Costa d'Avorio-Norvegia 1-2, l'ex centrocampista del Milan ha commentato le indiscrezioni che lo accostano alla Juventus.
L'avventura di Kessié al MilanKessié è arrivato al Milan nell'estate del 2017 in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 32 milioni di euro. Durante le sue 5 stagioni in rossonero, l'ivoriano ha collezionato 223 presenze, condite da 37 gol e 16 assist, per un totale di 18.398 minuti in campo. L'annata 2020-21 resta la migliori a livello realizzativo: 14 reti e 6 assist in 47 partite tra tutte le competizioni. Prima dell'addio a parametro zero nel 2022 direzione Barcellona, il centrocampista classe 1996 è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha portato al 19° tricolore, timbrando il cartellino anche nella sua ultima apparizione: la sfida scudetto del 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo. Dopo una stagione poco fortunata in Catalogna, il giocatore si è trasferito in Arabia Saudita lato Al-Ahli.
Costa D'Avorio eliminata dai Mondiali, la delusione di KessiéPrima di passare alle voci di mercato, Kessié ha commentato l'eliminazione dai Mondiali della sua Costa d'Avorio, che si è dovuta arrendere alla Norvegia di Erling Haaland.
"Potevamo arrivare il più lontano possibile, potevamo superare qualsiasi ostacolo, visto quello che avevamo dimostrato. Poi abbiamo subito un gol per dei dettagli, un po’ come nella partita contro la Germania. Fa male e lascia un sapore molto, molto amaro".
Ex Milan, Kessié sull'interesse della JuventusSuccessivamente, l'ex centrocampista del Milan si è espresso sui rumors di mercato che lo accostano alla Juventus.
“Un mio ritorno in Italia l'anno prossimo? Oggi è davvero difficile parlarne, il mercato è ancora lunghissimo. Siamo appena venuti fuori da una stagione infinita. Adesso l'unica priorità è riposarsi un po'. Se piaccio ai tifosi della Juventus? Sinceramente non lo so, vedremo cosa succederà, ripeto che il mercato è lungo”.
Kessié, futuro in Serie A? Ecco cosa filtraKessié ha terminato la sua esperienza all'Al-Ahli ed è attualmente svincolato, ciò significa che il giocatore è libero di accordarsi con un nuovo club a parametro zero. Il sogno del centrocampista ivoriano sarebbe quello di tornare in Europa, anche abbassandosi lo stipendio rispetto a quanto ha percepito negli anni in Arabia. Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, il giocatore si sarebbe proposto alla Juventus prima del licenziamento di Comolli, ma la possibilità di vederlo in bianconero la prossima stagione non sarebbe da escludere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Calciomercato Milan, torna di moda Gila: i rossoneri provano a inserirsi nella trattativa con il Napoli
News Calciomercato
Leao è sul mercato, il Milan fissa il prezzo: ecco cifre e possibili formule della cessione | PM News
News Calciomercato
Calciomercato Milan, le Top News: spunta il prezzo di Leao. Che ne sarà di Fofana e Jashari? Bondo ai saluti
News Calciomercato
Calciomercato Milan, Romano: "Ecco cosa mi risulta sul futuro di Leao e Pulisic"
News Calciomercato
La verità su Van Dijk al Milan: spuntano quattro motivi che gelano Cardinale e Ibrahimovic
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti