Dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni, Franck Kessié è tornato a parlare di un possibile ritorno in Italia. Intercettato in zona mista dai colleghi di 'DAZN' al termine di Costa d'Avorio-Norvegia 1-2, l'ex centrocampista del Milan ha commentato le indiscrezioni che lo accostano alla Juventus.

L'avventura di Kessié al Milan

Costa D'Avorio eliminata dai Mondiali, la delusione di Kessié

"Potevamo arrivare il più lontano possibile, potevamo superare qualsiasi ostacolo, visto quello che avevamo dimostrato. Poi abbiamo subito un gol per dei dettagli, un po’ come nella partita contro la Germania. Fa male e lascia un sapore molto, molto amaro".

Ex Milan, Kessié sull'interesse della Juventus

“Un mio ritorno in Italia l'anno prossimo? Oggi è davvero difficile parlarne, il mercato è ancora lunghissimo. Siamo appena venuti fuori da una stagione infinita. Adesso l'unica priorità è riposarsi un po'. Se piaccio ai tifosi della Juventus? Sinceramente non lo so, vedremo cosa succederà, ripeto che il mercato è lungo”.

Kessié, futuro in Serie A? Ecco cosa filtra

è arrivato alnell'estate del 2017 in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato aDurante le sue 5 stagioni in rossonero, l'ivoriano ha collezionatocondite daper un totale diin campo. L'annataresta la migliori a livello realizzativo:in 47 partite tra tutte le competizioni. Prima dell'addio a parametro zero nel 2022 direzione Barcellona, il centrocampista classe 1996 è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha portato al 1timbrando il cartellino anche nella sua ultima apparizione: la sfida scudetto del 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo. Dopo una stagione poco fortunata in Catalogna, il giocatore si è trasferito in Arabia Saudita latoPrima di passare alle voci di mercato,ha commentatodella sua, che si è dovuta arrendere alla Norvegia di Erling Haaland.Successivamente, l'ex centrocampista delsi è espresso suiche lo accostano allaha terminato la sua esperienza all'ed è attualmente svincolato, ciò significa che il giocatore è libero di accordarsi con un nuovo club aIl sogno del centrocampista ivoriano sarebbe quello di tornare in Europa, anche abbassandosi lo stipendio rispetto a quanto ha percepito negli anni in Arabia. Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, il giocatore si sarebbe proposto allaprima del licenziamento di Comolli, ma la possibilità di vederlo in bianconero la prossima stagione non sarebbe da escludere.