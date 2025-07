Ex Milan, Inzaghi si racconta: “La finale contro il Liverpool la partita della vita”

Sulla carriera: "Io ho fatto tutto per gradi, sia da giocatore sia da allenatore. In panchina ho avuto subito un'opportunità irrinunciabile al Milan, poi sono ripartito dalla Serie C, ho capito quanto sia importante la gavetta e quanto sia importante imparare dalle sconfitte. Mi sento migliore di quando ho iniziato 10 anni fa. A volte le occasioni si sfruttano, a volte si riparte, ma la miglior medicina in assoluto è mantenere la convinzione in quello che si fa. Da calciatore, Parma sembrava la prima grande svolta con grandi compagni in attacco. Poi lì ho avuto un infortunio, andai all'Atalanta e tutti mi sconsigliavano di andare lì perché avremmo giocato per non retrocedere. Poi di lì ho avuto la fortuna di giocare alla Juventus e al Milan. Sono stato molto fortunato".

Ex Milan, Inzaghi: "Ancelotti? Lo considero il mio maestro. Una grande persona" — Su Ancelotti: "Ho avuto Carlo Ancelotti come allenatore per più di 10 anni. Lo considero il mio maestro. Una grande persona, un allenatore che riusciva a farsi amare da tutti, molto sincero. Ho cercato di apprendere da lui come da altri mister che mi hanno allenato, mantenendo però sempre una mia identità e magari cercando di non ripetere degli errori che secondo me sono stati fatti. Quella volta col Milan sbagliai quel rigore, esonerarono Terim e arrivò proprio Ancelotti, che avevo già avuto alla Juventus".

Serate memorabili: "La mia partita è la finale di Champions contro il Liverpool, quando ho fatto doppietta. Fare due gol in una finale di Champions è qualcosa da ricordare come la partita della vita per me e tutti i milanisti. Al Mondiale ho giocato poco, ho avuto solo 20 minuti, solo per questo non posso paragonarlo alla Champions".

Zaccardo: "Non è mai stato difficile il rapporto con Zaccardo, sia come compagno sia come giocatore da allenare. E' un ragazzo straordinario, uno di quelli che speri sempre di avere in squadra. Spero di regalargli qualche gioia col Palermo".

Gattuso: "L'ho sentito poco dopo la nomina da CT. Sono contento che uno di quei ragazzi del 2006 possa guidare la Nazionale, l'Italia merita di disputare il Mondiale e sono convinto che Rino abbia le qualità per ottenerlo".