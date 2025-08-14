Ex Milan, inizio non positivo: fischi del Maracanà per Emerson Royal

"Questo non mi ostacolerà mai. Sono un giocatore con una certa esperienza. È normale. I tifosi hanno il diritto di fischiare. Se non sono riuscito a giocare al mio livello, al 100%, hanno il diritto di dare la colpa a me. Credo che il mio problema iniziale, la distorsione, abbia finito per condizionare la mia partita. Non riuscivo a saltare o cambiare direzione".
Ha poi aggiunto: "Questo non cambia nulla, non cambia la mia fiducia. Capisco il loro punto di vista, e loro capiranno anche il mio. Non sono un robot. Ho cercato di rimanere in campo il più a lungo possibile per aiutare il Flamengo. Se li ho danneggiati in qualche modo, mi scuso. Ma in campo, ero lì solo per aiutare il Flamengo".
