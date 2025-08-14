Pianeta Milan
Ex Milan, inizio non positivo: fischi del Maracanà per Emerson Royal

L'esperienza di Emerson Royal, ex Milan, al Flamengo non è iniziata sotto i migliori auspici: i tifosi al Maracanà lo fischiano e...
L'esperienza di Emerson Royal al Flamengo non è iniziata sotto i migliori auspici. L'ex terzino del Milan, tornato in Brasile per rilanciarsi, ha giocato titolare nella gara d'andata degli ottavi di Copa Libertadores contro l'Internacional, ma la sua partita è durata solo un tempo.

Emerson Royal fischiato, ma non si arrende: "Non sono un robot, ho dato il massimo"

Sostituito per un problema fisico dopo 45 minuti, il giocatore è stato accompagnato fuori dal campo dai fischi della tifoseria del Flamengo, la cosiddetta torcida. Nonostante la squadra abbia vinto per 1-0 grazie a una rete di Bruno Henrique, la prestazione di Emerson non ha convinto i tifosi, che lo hanno apertamente contestato. A fine partita l'ex Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Questo non mi ostacolerà mai. Sono un giocatore con una certa esperienza. È normale. I tifosi hanno il diritto di fischiare. Se non sono riuscito a giocare al mio livello, al 100%, hanno il diritto di dare la colpa a me. Credo che il mio problema iniziale, la distorsione, abbia finito per condizionare la mia partita. Non riuscivo a saltare o cambiare direzione".

Ha poi aggiunto: "Questo non cambia nulla, non cambia la mia fiducia. Capisco il loro punto di vista, e loro capiranno anche il mio. Non sono un robot. Ho cercato di rimanere in campo il più a lungo possibile per aiutare il Flamengo. Se li ho danneggiati in qualche modo, mi scuso. Ma in campo, ero lì solo per aiutare il Flamengo".

