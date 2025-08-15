Ex Milan, Hauge: “Il gol con il Napoli fu davvero speciale”

"È stata una sensazione incredibile. Ricordo di aver segnato il mio primo gol al Milan un paio di settimane prima in Europa League, ma questo era il primo in Serie A, ed è stato davvero speciale". Jens Petter Hauge, ex giocatore rossonero, racconta il suo gol con il Milan contro il Napoli. Ecco un estratto dalla lunga intervista del sito Diretta.it: "Anche perché nello stesso giorno il Bodo/Glimt ha vinto il campionato! È stato un giorno davvero speciale per me".