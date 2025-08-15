"È stata una sensazione incredibile. Ricordo di aver segnato il mio primo gol al Milan un paio di settimane prima in Europa League, ma questo era il primo in Serie A, ed è stato davvero speciale". Jens Petter Hauge, ex giocatore rossonero, racconta il suo gol con il Milan contro il Napoli. Ecco un estratto dalla lunga intervista del sito Diretta.it: "Anche perché nello stesso giorno il Bodo/Glimt ha vinto il campionato! È stato un giorno davvero speciale per me".
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Hauge: “Il gol con il Napoli fu davvero speciale”
ULTIME MILAN NEWS
Ex Milan, Hauge: “Il gol con il Napoli fu davvero speciale”
Jens Petter Hauge, ex giocatore rossonero, racconta il suo gol con il Milan contro il Napoli. Ecco un estratto da Diretta.it
Ex Milan, Hauge: "Voglio continuare a crescere. Quel gol contro il Napoli ..."—
Sugli obiettivi: "Personalmente, voglio continuare a crescere come giocatore. Al momento mi sento molto bene e a 25 anni spero di avere ancora molti anni davanti a me. Quando sarà il momento giusto, voglio tornare in Europa e giocare in uno dei migliori campionati".
"Per la squadra, è abbastanza ovvio che vogliamo metterci alla prova contro le migliori squadre della Champions League".
© RIPRODUZIONE RISERVATA