Milan, Hauge: 'Convito da Calabria. Ibrahimovic una volta mi disse...'

Su Pioli

"Intanto, una premessa: parliamo di un allenatore fantastico, chiaro e diretto. Quando il Milan ha vinto lo scudetto gli inviai un messaggio di congratulazioni. All'inizio fu difficile perché comunicava con me attraverso un traduttore: io non conoscevo l'italiano, lui parlava poco l'inglese. Quando non giocavo mi chiedevo sempre come mai, quindi andai a Francoforte. Non volevo passare un'altra stagione in panchina, anche perché all'inizio avevo segnato alcuni gol importanti e avuto parecchie chance. Successivamente, no. Ero un po' frustrato, ma non ce l'ho con Pioli, anzi, sono scelte che fanno parte della vita. Il Milan è un top club, ma volevo giocare, così pensai a me stesso. La carriera è una. Sono felice di aver rappresentato i rossoneri. Mi hanno reso l'uomo che sono oggi".