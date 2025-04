Ex Milan, Giroud su Doué: “Lo adoro. Mi aveva impressionato col Rennes”

Rispetto alle scelte che prenderà Luis Enrique contro l'Arsenal, è stato scomodato il centrocampista del PSG Vitinha, che in conferenza stampa alla vigilia ha risposto: "Doue o Barcola? Non lo so, sarà il mister a decidere. Sono due giocatori importanti. Sappiamo che l’Arsenal è molto forte sulle palle inattive, vedremo cosa riusciremo a fare domani, sia in attacco che in difesa". LEGGI ANCHE: Milan, le chance di Conceicao aumentano: ma non è detto che lui voglia restare...>>>