Ex Milan – Galli: “Rossoneri in confusione, serve chiarezza su allenatore e DS”

Filippo Galli, storico ex giocatore del Milan e protagonista di un’era vincente in rossonero, ha parlato dei rossoneri su TMW RADIO

Nel mondo del calcio, le opinioni di chi ha vissuto il campo da protagonista hanno sempre un peso specifico. E quando a parlare è un ex calciatore simbolo di una squadra, l’interesse cresce ulteriormente. Filippo Galli , storico giocatore del Milan e protagonista di un’era vincente in rossonero, è stato ospite ai microfoni di Maracanã, trasmissione di TMW Radio , dove ha affrontato diversi temi legati alla sua ex squadra. Tra analisi sul presente e riflessioni sul futuro, Galli ha espresso il suo punto di vista anche sulla situazione che riguarda il DS. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Chi fa cosa e chi risponde a chi. Non si capisce chi ci sarà come nuovo allenatore, il nuovo ds, non è il miglior modo per mettere nelle giuste condizioni di lavorare tecnico e giocatori".