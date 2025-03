Ex Milan, Galli: “Il calcio italiano non ha dato la miglior versione di sé in Champions”

“Il calcio italiano a volte ha l’idea di andare oltre l’ostacolo, anche non dando la miglior versione di sé, perché siamo sempre stati furbi dal punto di vista tattico. Stavolta non è andata così, nonostante avessimo le possibilità di stare lì fra le 16.”

Un’analisi lucida che evidenzia come, nonostante le qualità e le risorse a disposizione, le squadre italiane non siano riuscite a fare il salto di qualità necessario per restare tra le migliori d’Europa.

Pellegatti: “In 14 giorni buttati via 5 anni” — Ancora più dura la riflessione di Carlo Pellegatti, che ha commentato con amarezza la situazione del Milan, eliminato prematuramente dalla Champions League e ora costretto a un lungo percorso per tornare tra le grandi d’Europa:

“Non voglio drammatizzare, ma in 14 giorni abbiamo buttato via 5 anni. Per tornare alla musica della Champions League al minimo devono passare 19 mesi per il Milan.”

Un periodo di transizione che rischia di pesare non solo a livello sportivo, ma anche sotto il profilo economico e progettuale. L'assenza dalla massima competizione europea rappresenta infatti un duro colpo per il club rossonero, che dovrà rimboccarsi le maniche per tornare competitivo in tempi brevi.