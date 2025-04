Ex Milan, Fonseca: 'Non ho avuto il tempo, mi dispiace. Per loro...'

Paulo Fonseca , ex tecnico rossonero ora al Lione , ha rilasciato una lunga intervista al The Guardian . Il portoghese ha parlato della sua squalifica dopo il testa a testa contro l'arbitro Benoit Millot nella sfida contro il Brest. Fonseca ha parlato anche del Milan , di cosa non va e di cosa non è andato bene nella sua gestione. Ecco le sue parole.

Fonseca sul Milan: "È un periodo difficile per loro. Mi dispiace di non..."

"Nell'ultimo decennio il Milan ha vinto una volta la Serie A. È un periodo difficile per loro. È stato un piacere essere lì e mi dispiace davvero di non aver avuto tempo per continuare a lavorare. Penso che la mentalità in Italia sia completamente diversa da quella in Inghilterra, dove si dà tempo all'allenatore. Ma è il modo in cui vivono il calcio lì".