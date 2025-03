Ex Milan, Fonseca nel ciclone. Il presidente della FFF: “Inaccettabile!”

La tensione attorno agli arbitri in Ligue 1 non si placa e trova un nuovo capitolo infuocato nella sfida tra Lione e Brest. Protagonista dell’ennesimo episodio di nervosismo è Paulo Fonseca, allenatore del Lione ed ex del Milan, espulso nei minuti finali dopo un’accesa protesta culminata in un faccia a faccia con il direttore di gara Benoît Millot. Le proteste eccessive sono costate all’allenatore portoghese il cartellino rosso diretto. A quel punto la tensione è salita alle stelle: Fonseca si è avvicinato minacciosamente a Millot, andando a muso duro con il direttore di gara senza però arrivare al contatto fisico. Ora, l'ex allenatore rossonero, rischia tantissimo. Il presidente della Federazione calcistica francese (FFF), Philippe Diallo, ha parlato a RTL. Ecco le sue parole.