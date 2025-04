Ex Milan, Fonseca: “I giocatori hanno fatto grandi cose. Meritavamo di più”

Lione eliminato. Un’amarezza profonda, come ha raccontato nel post-partita ai microfoni di Canal+ un deluso Paulo Fonseca, ex Milan

L’Olympique Lione ha accarezzato a lungo il sogno di una storica semifinale di Europa League, ma a Old Trafford, proprio sul più bello, tutto è svanito. Forte del vantaggio per 4-2 contro il Manchester United al minuto 109 dei supplementari, l’OL si è visto sfuggire la qualificazione per l’incredibile rimonta dei Red Devils, firmata dal rigore di Bruno Fernandes e dal capolavoro di Mainoo, entrato dalla panchina. Un’amarezza profonda, come ha raccontato nel post-partita ai microfoni di Canal+ un deluso Paulo Fonseca, ex Milan.