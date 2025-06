Ex Milan, Donnarumma: “Dopo la Champions, ora sono concentrato sulla Nazionale”

Gigio Donnarumma, ex portiere del Milan, reduce da un'esaltante vittoria in Champions League con il PSG, ha parlato della Nazionale

Gigio Donnarumma, ex portiere del Milan, reduce da un'esaltante vittoria in Champions League con il Paris Saint-Germain, è tornato in Italia per rispondere alla convocazione della Nazionale. Il portiere azzurro è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport direttamente dal ritiro di Coverciano. Ecco, di seguito, le sue parole: