Tutto il mondo azzurro è rimasto sorpreso dalle decisioni di Malagò. Il presidente del CONI, infatti, ha deciso di affidare la gestione della nazionale a Paolo Maldini e Leonardo. Questa scelta ha incassato anche la benedizione di chi conosce benissimo la coppia rossonera: stiamo parlando di Alessandro Costacurta. L'ex difensore del Milan, ad oggi opinionista su Sky Sport, ha voluto commentare con tanto entusiasmo il ritorno operativo delle due leggende rossonere, sottolineando l'impatto che questa mossa avrà sull'intero calcio italiano.

Milan, Costacurta su Maldini: "Bella notizia per il calcio"

«Quella di Paolo Maldini è una bella notizia per il calcio italiano, abbiamo riportato una delle persone più illuminate e sincere che ci possano essere. Malagò ha fatto la migliore scelta possibile. Anzi, quella di Maldini è forse la scelta più importante rispetto a quella del CT."

non ho usato giri di parole per definire l'importanza del rientro in pista dil'ex rossonero, l'inserimento di una figura di questo spessore è prioritario rispetto al nome dell'allenatore che siederà poi sulla panchina della nazionale:

Il vero punto di forza di questa nuova gestione, secondo Costacurta, risiede proprio nella perfetta alchimia tra i due dirigenti: un binomio che hai già dimostrato in passato di saper lavorare in totale sinergia, compensando le rispettive inclinazioni caratteriali.

"Lui e Leonardo hanno caratteristiche diverse: Leo è più sognatore e visionario, Paolo si affida alla sua praticità, alle sue conoscenze e al suo istinto. La cosa più bella è che si ascoltano e, pur partendo da idee diverse, riescono sempre a trovare una soluzione condivisa»