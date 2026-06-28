Le voci di mercato, l'esperienza in Grecia e il ruolo da leader al Panathīnaïkos: l'intervista all'ex capitano del Milan Davide Calabria
Calciomercato, Calabria al Panathinaikos: l'annuncio è 'epico' | VIDEO
Intervistato da 'Monobala.gr', Davide Calabria si è espresso sull'esperienza nel campionato greco e sulle voci di mercato che stanno circolando nelle ultime settimane. Nella stagione appena terminata, l'ex capitano del Milan ha totalizzato 3 reti e 5 assist in 35 partite complessive tra Super League 1 ed Europa League con la maglia del Panathīnaïkos. Nonostante alcuni club di Serie A stiano effettuando i primi sondaggi per provare a riportarlo in Italia, il giocatore si è dichiarato contento in Grecia.
Il legame tra Calabria e il MilanIl 30 maggio del 2015, un allora diciottenne Calabria fa il suo esordio con la maglia del Milan subentrando a De Sciglio nei minuti finali del match contro l’Atalanta. Un percorso partito dal settore giovanile e culminato con la vittoria della Supercoppa Italiana del 2025 ottenuta con la fascia di capitano al braccio. In rossonero, il giocatore ha collezionato 272 presenze complessive, impreziosite da 10 gol e 21 assist.
La lite con Conceicao e la cessioneUno degli acceleratori della sua cessione è stata la lite con Sergio Conceicao al termine di Milan-Sassuolo. L’ex allenatore e Calabria hanno dato scena ad un battibecco dai toni accesi in mezzo al prato di San Siro che ha catturato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Poche settimane dopo, il giocatore è stato venduto in prestito al Bologna. Terminata l’esperienza di sei mesi in Emilia, il contratto del classe 1996 era arrivato alla scadenza e il terzino si è accordato a parametro zero con il Panathinaikos
Ex Milan, Calabria affronta le voci di mercatoDavide Calabria ha iniziato l'intervista parlando delle voci di mercato su un possibile ritorno in Serie A che stanno circolando nelle ultime settimane.
“Succede lo stesso ogni anno, ormai fa parte del nostro mestiere sentire tutte queste voci di mercato. Sinceramente fino a questo momento non ci bado. Io sono qui, lavoro con la squadra e con tutti gli altri. Sono felice in questo club e vedremo cosa succederà”.
Secondo quanto riportato da 'SportMediaset', Cagliari, Sassuolo e Torino starebbero monitorando con attenzione la situazione legata a Calabria. Il calciatore avrebbe espresso una totale apertura all'ipotesi di un ritorno in Italia, ma l'ingaggio percepito in Grecia rischia di complicare le cose. Al Panathīnaïkos, infatti, l’ex Milan guadagna circa 3 milioni di euro a stagione: una cifra fuori dai parametri di queste tre squadre.
Il ruolo di Calabria al PanathīnaïkosL'ex capitano del Milan ha parlato anche del suo incarico nel Panathīnaïkos.
“Cerco solo di dare il massimo quando gioco. Voglio mostrare le mie qualità e aiutare la squadra. Tutto qui, onestamente. Do sempre tutto me stesso per questa maglia e per la mia carriera. Il mio obiettivo è competere ad alti livelli. Mi piace vincere e voglio continuare a farlo”.
Il motto di CalabriaCalabria ha chiuso l'intervista lanciando un motto decisamente ambizioso
“Vittoria. Questo è il mio unico motto: vittoria. Non mi interessa nient'altro”.
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