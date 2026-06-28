Intervistato da 'Monobala.gr', Davide Calabria si è espresso sull'esperienza nel campionato greco e sulle voci di mercato che stanno circolando nelle ultime settimane. Nella stagione appena terminata, l'ex capitano del Milan ha totalizzato 3 reti e 5 assist in 35 partite complessive tra Super League 1 ed Europa League con la maglia del Panathīnaïkos. Nonostante alcuni club di Serie A stiano effettuando i primi sondaggi per provare a riportarlo in Italia, il giocatore si è dichiarato contento in Grecia.

Il legame tra Calabria e il Milan

La lite con Conceicao e la cessione

Ex Milan, Calabria affronta le voci di mercato

“Succede lo stesso ogni anno, ormai fa parte del nostro mestiere sentire tutte queste voci di mercato. Sinceramente fino a questo momento non ci bado. Io sono qui, lavoro con la squadra e con tutti gli altri. Sono felice in questo club e vedremo cosa succederà”.

Il 30 maggio del 2015, un allora diciottennefa il suo esordio con la maglia delsubentrando a De Sciglio nei minuti finali del match contro l’Atalanta. Un percorso partito dal settore giovanile e culminato con la vittoria della Supercoppa Italiana del 2025 ottenuta con la fascia di capitano al braccio. In rossonero, il giocatore ha collezionatoimpreziosite da 10 gol e 21 assist.Uno degli acceleratori della sua cessione è stata laal termine di Milan-Sassuolo. L’ex allenatore ehanno dato scena ad un battibecco dai toni accesi in mezzo al prato di San Siro che ha catturato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Poche settimane dopo, il giocatore è stato venduto in prestito al Bologna. Terminata l’esperienza di sei mesi in Emilia, il contratto del classe 1996 era arrivato alla scadenza e il terzino si è accordato a parametro zero con ilha iniziato l'intervista parlando dellesu un possibile ritorno in Serie A che stanno circolando nelle ultime settimane.

Secondo quanto riportato da 'SportMediaset', Cagliari, Sassuolo e Torino starebbero monitorando con attenzione la situazione legata a Calabria. Il calciatore avrebbe espresso una totale apertura all'ipotesi di un ritorno in Italia, ma l'ingaggio percepito in Grecia rischia di complicare le cose. Al Panathīnaïkos, infatti, l’ex Milan guadagna circa 3 milioni di euro a stagione: una cifra fuori dai parametri di queste tre squadre.

Il ruolo di Calabria al Panathīnaïkos

“Cerco solo di dare il massimo quando gioco. Voglio mostrare le mie qualità e aiutare la squadra. Tutto qui, onestamente. Do sempre tutto me stesso per questa maglia e per la mia carriera. Il mio obiettivo è competere ad alti livelli. Mi piace vincere e voglio continuare a farlo”.

Il motto di Calabria

“Vittoria. Questo è il mio unico motto: vittoria. Non mi interessa nient'altro”.

L'ex capitano delha parlato anche del suo incarico nelha chiuso l'intervista lanciando un motto decisamente ambizioso