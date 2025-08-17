Davide Calabria, ex capitano del Milan, riparte dal Panathinaikos dopo l'esperienza al Bologna. Ecco le sue parole sull'esperienza all'estero
Davide Calabria, ex capitano del Milan, riparte dal Panathinaikos dopo l'esperienza al Bologna. Il terzino destro ha trovato l'accordo con i greci. Nella tarda serata di ieri è arrivato ad Atene e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. Ecco le sue parole ai media locali riprese da Tuttomercatoweb: "Sono molto felice di essere qui. Di iniziare una nuova avventura. Ringrazio il presidente, l'amministrazione e la gente del Panathinaikos, che hanno dimostrato di volermi. È così che ho scelto di venire qui e di essere all'altezza delle aspettative".
Ex Milan, Calabria: "Panathinaikos? Volevo qualcosa di nuovo"
Sull'esperienza all'estero: "Per me è stata una scelta. Volevo iniziare qualcosa di nuovo fuori dal mio Paese. Qualcosa di nuovo. Una nuova avventura. Mi sono preparato. Mi sono preparato per poter tornare a un'altra prospettiva, con un'altra squadra e con volontà. Sapevo e apprezzavo anche il fatto che anche il Panathinaikos mi volesse, quindi sono pronto a venire qui e continuare a lottare per vittorie e titoli".