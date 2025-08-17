Davide Calabria, ex capitano del Milan, riparte dal Panathinaikos dopo l'esperienza al Bologna. Il terzino destro ha trovato l'accordo con i greci. Nella tarda serata di ieri è arrivato ad Atene e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. Ecco le sue parole ai media locali riprese da Tuttomercatoweb: "Sono molto felice di essere qui. Di iniziare una nuova avventura. Ringrazio il presidente, l'amministrazione e la gente del Panathinaikos, che hanno dimostrato di volermi. È così che ho scelto di venire qui e di essere all'altezza delle aspettative".