Ex Milan. Calciomercato, Moretto: “Calabria atteso in Grecia per la firma”

Nonostante alcune offerte provenienti dall'Italia, Calabria ha deciso di provare la sua prima esperienza all'estero. È quasi ufficiale: la sua prossima tappa sarà la Grecia.
Davide Calabria, ex capitano del Milan, ha trovato una nuova squadra. Dopo un intero calciomercato estivo passato a vagliare quale fosse la migliore opzione per proseguire la sua carriera, ha finalmente scelto. Il terzino destro - che ha trascorso gli ultimi sei mesi al Bologna - firmerà con il Panathinaikos. Lo ha annunciato Matteo Moretto - esperto di calciomercato - all'interno di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Di seguito, si riportano le sue parole e i dettagli relativi a tale operazione.
Ecco le parole di Moretto: "Calabria in queste ore sarà in Grecia per firmare con il Panathinaikos, contratto di 3 anni. Calabria lo ha cercato il Sassuolo, il Parma, l’Udinese. Contratto di 3 anni in Grecia a circa 2 milioni di euro netti all’anno, quindi insomma un contratto importante per Calabria in Grecia".
