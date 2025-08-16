Ex Milan. Calciomercato, Moretto: “Calabria atteso in Grecia per la firma”

Davide Calabria, ex capitano del Milan, ha trovato una nuova squadra. Dopo un intero calciomercato estivo passato a vagliare quale fosse la migliore opzione per proseguire la sua carriera, ha finalmente scelto. Il terzino destro - che ha trascorso gli ultimi sei mesi al Bologna - firmerà con il Panathinaikos. Lo ha annunciato Matteo Moretto - esperto di calciomercato - all'interno di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Di seguito, si riportano le sue parole e i dettagli relativi a tale operazione.