Ex Milan, Cafu sorprende totalmente su Ancelotti: le sue parole non lasciano dubbi

Sulla scelta di Carlo Ancelotti: "Deve essere la realtà. La nostra realtà oggi è che non abbiamo un allenatore e abbiamo bisogno di un allenatore per la nazionale brasiliana. Ancelotti potrebbe essere quell'allenatore? Potrebbe. Un allenatore che improvvisamente metterà i pezzi al posto giusto. Ma metterà i pezzi al posto giusto, al momento giusto, i pezzi che conosce. I pezzi che giocano con lui là fuori in Europa. Se diventasse allenatore della nazionale brasiliana, se avesse bisogno di Cafu, Cafu sarebbe sempre disponibile, senza ombra di dubbio. Per concludere il mio ragionamento. Ancelotti, non so se guarda le partite del campionato brasiliano".

"Non so se si sveglia all'alba per vedere, ad esempio, Flamengo -Corinthians, non so se si sveglia all'alba per vedere San Paolo - Palmeiras ... Non so se è consapevole di cosa sta realmente accadendo nel calcio brasiliano. Come si dice: "Ah, ma Ancelotti sarebbe bravo perché conosce i ragazzi che giocano in Europa", ma che dire dei ragazzi che giocano in Brasile? I giocatori che sono qui e si distinguono?".