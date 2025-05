Ex Milan, Ancelotti: “Porterò sempre il Real Madrid nel cuore. Il Brasile …”

Sul Real Madrid: "Magari il club ha bisogno di un nuovo impulso. Non ne faccio un dramma, non avrei mai pensato di allenare questa squadra per sei anni ma è successo. Era solo arrivato il momento di cambiare, è stata una decisione consensuale chiuderla qui. Non c'è mai stato alcun problema col club e mai ci sarà; è un club che porto nel cuore e così sarà anche quando andrò via. Abbiamo vinto tanto e mi porterò dietro un ricordo fantastico per tutta la vita. Non c'è frustrazione, il giorno che sono arrivato, se mi avessero detto che avrei vinto undici trofei in quattro anni, avrei firmato col sangue. Questa stagione non è andata bene per molte cose ma è stato un periodo indimenticabile".