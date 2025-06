Ex Milan, Ambrosini: “Noi eravamo un gruppo molto unito. Ora…”

Su quel Milan : "Noi eravamo un gruppo molto unito che ha avuto la fortuna di giocare e formarsi nel corso degli anni. Avevamo una base molto solida che è stata costruita negli anni. Ora non ci sono tanti esempi di questo tipo in giro: abbiamo rappresentato un'unicità da quel punto di vista e penso sia qualcosa a cui le società odierne dovrebbero ambire perchè non è un modello non replicabile"

Sul torneo che sta per iniziare: "Essendo una novità pone degli interrogativi su come le squadre lo interpreteranno. Secondo me sarà un torneo che crescerà strada facendo: cominceranno a capirne l'importanza che si andrà avanti. All'inizio ci può essere una sorta di adattamento. Non dimentichiamoci che Juventus e Inter hanno l'esperienza per non farsi sorprendere. Il tema, anche per l'Inter, è capire in che modo arriveranno"