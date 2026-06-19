L'impatto di Ardon Jashari con il calcio italiano ha deluso le aspettative dei tifosi rossoneri. La scorsa estate, il Milan lo ha prelevato dal Club Bruges per 36 milioni di euro, ma le prestazioni del centrocampista svizzero non sono state al livello della cifra spesa dal Diavolo. Nella sua prima stagione in Serie A, il classe 2002 ha collezionato 17 presenze complessive, di cui soltanto 8 da titolare, per un totale di appena 880 minuti in campo. La frattura al perone rimediata a settembre in uno scontro con Santiago Gimenez ha in parte condizionato la sua annata, ma anche dopo il rientro il giocatore non è riuscito a mettere in mostra il suo talento. Se c'è qualcuno che non ha dubbi sulle qualità di Jashari, quello è Georges Leekens.

Milan, le parole di Leekens su Jashari

“Jashari è un calciatore davvero intelligente. Ha avuto qualche intoppo fisico all'inizio, ma nella seconda parte della stagione è cresciuto molto. Al primo anno in un campionato nuovo e in una società così prestigiosa, è normale avere bisogno di tempo per ambientarsi. Sono convinto che la prossima stagione esploderà. È un profilo che può crescere un passo alla volta nel Milan, dimostrando tutto il suo valore. Parliamo di un giocatore fantastico e i tifosi rossoneri finiranno per amarlo. Sulle sue qualità non dovete avere nessun dubbio”.

Il futuro di Jashari nel Milan di Amorim