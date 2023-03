Evani: “Sono sicuro che tutte le squadre vorranno evitare il Milan” | News

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Alberico Evani ha parlato del Milan dopo aver centrato la qualificazione ai quarti di Champions. Queste le sue dichiarazioni: "Sulla carta ci sono squadre più forti ma non sempre le qualità individuali vincono sul collettivo. Se il Milan continuerà con questo coraggio, potrà giocarsela con tutti, anche con chi ha qualcosa in più. Sono sicuro che tutte le squadre, anche quelle con materiale migliore, vorranno evitare il Milan. Perché il Milan ha giocatori che possono mettere in difficoltà tutti. E, dopo un gennaio difficilissimo, ha ritrovato compattezza: il peggio è passato, ora sarà difficile batterlo". Calciomercato Milan - Torna in auge il nome di un vecchio obiettivo.