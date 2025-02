Empoli-Milan, Kouamè: “La partita contro i rossoneri sarà difficile, sono una delle..”

Cristian Kouamè è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Empoli e, in vista della sfida contro il Milan, il giocatore ha parlato in conferenza

Cristian Kouamè è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Empoli. L’attaccante ivoriano arriva in prestito dalla Fiorentina, e dopo una stagione e mezza in viola, si prepara ad affrontare una nuova avventura in Toscana. Kouamè, con la maglia dell’Empoli, si prepara a scendere in campo contro il Milan, che sabato prossimo, 24° turno di Serie A, ospiterà la squadra di D’Aversa al Castellani.